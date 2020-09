Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mopedfahrer krachte in Auto

Suhl (ots)

Eine 37-jährige BMW-Fahrerin befuhr Donnerstagabend die Straße "An der Hasel" in Suhl in Richtung Autobahnzubringer. Sie durchfuhr eine Bahnunterführung und als sie fast durch diese durchgefahren war, kam ihr plötzlich auf ihrer Fahrspur und vollkommen ungebremst ein Moped entgegen. Die Frau konnte ihren BMW noch stoppen, dennoch krachte der 35-jährige Zweiradfahrer in das Auto. Er schleuderte über die Motorhaube und verletzte sich schwer. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch und stellten zudem fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Blutentnahme wurde im Klinikum durchgeführt und das Moped nahm ein Abschleppwagenfahrer mit.

