LPI-SHL: Arbeitsunfall

Mittwochabend ereignete sich ein Arbeitsunfall in einem Betrieb im Kaltenbronner Weg in Hildburghausen. Eine Frau geriet mit ihrem Arm beim Reinigen in eine Maschine und verletzte sich dabei schwer. Sie musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Das Amt für Arbeitsschutz wurde eingeschaltet und die Polizei nahm die Ermittlungen zur genauen Unfallursache auf.

