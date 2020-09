Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad geklaut

Hildburghausen (ots)

Unbekannte entwendeten vermutlich in der Nacht zum Mittwoch ein grünes Fahrrad der Marke "Cube" im Wert von rund 350 Euro aus dem Keller eins Wohnhauses in der Schlossparkpassage in Hildburghausen. Am Fahrrad befanden sich zwei Getränkehalter aus Plastik, eine schwarze Klingel sowie eine Kupplung zum Befestigen eines Kinderfahrradwagens. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

