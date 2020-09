Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandursache ermittelt

Themar (ots)

Die Brandursachenermittler der Suhler Kriminalpolizei haben am Mittwoch nach dem Grund für die Brandentstehung in einer Lagerhalle in der Tachbacher Straße in Themar gesucht. Sie stellten fest, dass thermische Prozesse bei der Abfallverwertung zum Feuer führten. Eine Brandstiftung wurde ausgeschlossen.

