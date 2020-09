Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mopedfahrer stürzte

Gumpelstadt (ots)

Eine 29-jährige Seat-Fahrerin befuhr Mittwochnachmittag die Straße "Trift" in Gumpelstadt und wollte nach rechts auf ein Grundstück einbiegen. Dafür holte die Frau etwas aus und diese Situation bemerkte der hinter ihr befindliche 15-jährige Mopedfahrer zu spät und fuhr in den Seat. Der junge Mann stürzte, blieb aber glücklicherweise unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

