Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pferd verendet

Vesser (ots)

Dienstagabend wurde die Suhler Polizei informiert, weil ein verendetes Pferd auf einer Koppel beim Roten Crux in Vesser lag. Vor Ort konnten die Polizisten gemeinsam mit der hinzugerufenen Tierärztin feststellen, dass die Stute augenscheinlich durch schwere Verletzungen verendete. Die Ursache für diese untersucht derzeit die Kriminalpolizei aus Suhl. Eine Obduktion des Pferdes in Bad Langensalza wurde angeordnet. Mit Ergebnissen wird Ende der Woche gerechnet. Die Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen. Zeugen, die ungewöhnliche Beobachtungen in den Abendstunden des 21.09.2020 in und um Vesser gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell