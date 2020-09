Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunkener sorgt für Ärger

Meiningen (ots)

Ein 42-jähriger Mann belästigte Montagnachmittag im stark angetrunkenen Zustand mehrere Personen in der Georgstraße in Meiningen. Ein 26-Jähriger wollte ihn davon abhalten, was allerdings nicht funktionierte. Im Gegenteil, denn nun versuchte der 42-Jährige den Streitschlichter zu schlagen, der konnte allerdings ausweichen. Außerdem beleidigte die betrunkene Person den Mann und stellte sich zu allem Übel hin und zeigte Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Zeugen, die den Vorfall am Montag gegen 15:30 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

