Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Haftbefehl verkündet

Hildburghausen (ots)

Der 25-Jährige, der Montagabend seine Lebensgefährtin in Hildburghausen mit einem Messer lebensgefährlich verletzte, sitzt seit Dienstag in einer Justizvollzugsanstalt. Der Richter verkündete am gestrigen Tag den Haftbefehl und ordnete den sofortigen Vollzug an. Die Ermittlungen dauern an.

