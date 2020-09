Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mopedfahrer fuhr auf, Radfahrerin weg

Herges-Hallenberg (ots)

Eine bislang unbekannte Radfahrerin befuhr Dienstagabend die Busspur in der Suhler Straße in Herges-Hallenberg. Sie scherte auf die Straße aus, ohne nach hinten zu schauen. Eine 29-jährige Hyundai-Fahrerin konnte gerade noch bremsen und kam rechtzeitig zum Stehen. Allerdings hatte der hinter ihr fahrende 20-jährige Mopedfahrer weniger Glück. Er schaffte es nicht, anzuhalten und fuhr auf den PKW auf. Durch den Aufprall zerstörte er die Heckscheibe und zog sich dadurch mehrere Schnittverletzungen und eine Verletzung an der Schulter zu. Der 20-Jährige kam ins Krankenhaus nach Schmalkalden. Die Radfahrerin verschwand unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt, der sich gegen 18:00 Uhr ereignete, geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

