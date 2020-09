Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand einer Lagerhalle

Themar (ots)

Dienstnachmittag kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Brand einer Lagerhalle in der Tachbacher Straße in Themar. In der Halle lagerten gemischte Abfälle sowie Spraydosen. Die Halle wurde durch das Feuer in ihrer Substanz so stark beschädigt, dass diese nun einsturzgefährdet ist. Etwa 100 Feuerwehrleute kamen zum Einsatz, um die Flammen zu löschen, was mehrere Stunden andauerte. Zwei Personen mussten mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache laufen. Nach ersten Einschätzungen beträgt die Schadenshöhe etwa 185.000 Euro.

