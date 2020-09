Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sonne blendete Fahrer

Kaiseroda (ots)

Dienstagvormittag stieß ein Fahrzeug-Führer mit seinem Auto gegen die neu errichtete Verkehrsinsel in der Vachaer Straße in Kaiseroda. Nach seinen Angaben stand die Sonne so tief, dass er geblendet wurde und die Insel übersah. Am Fahrzeug sowie an einem Verkehrszeichen entstand Sachschaden. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell