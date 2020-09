Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: PKW gestreift

Geisa (ots)

Dienstagnachmittag befuhr ein 47-jähriger Fahrzeug-Führer mit seinem LKW die Straße "Am Bahndamm" in Geisa. Vermutlich geriet der Fahrer zu weit auf die Gegenfahrbahn und streifte ein entgegenkommendes Auto in einer Rechtskurve. Dabei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der 46-jähige PKW-Fahrer verletzte sich dabei leicht.

