Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geparktes Motorrad gerammt

Bad Salzungen (ots)

Ein 34-Jähriger versuchte Dienstagabend mit seinem Auto in eine Parklücke in der Dr.-Salvador-Allende-Straße in Bad Salzungen einzuparken und fuhr dabei ein geparktes Motorrad um. Zwischen den Fahrern kam es daraufhin zu einem Streit. Eine Streifenbesatzung beobachtete den Vorfall und führte mit dem Fahrer des PKW einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,03 Promille. Er musste im Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein vorübergehend abgeben. Außerdem erhielt er eine Anzeige.

