Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Totschlag

Hildburghausen (ots)

Montagabend kam es zwischen einer 21-jährigen Frau und ihrem 25-jährigen Lebensgefährten in ihrer Wohnung in der Friedensstraße in Hildburghausen zu einer anfänglichen verbalen Streitigkeit. Diese steigerte sich derart, dass der Mann ein Küchenmesser griff und es der Frau in den Bauch stach. Die 21-Jährige kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus, befindet sich gegenwärtig aber in einem stabilen Zustand. Der Täter konnte durch Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen noch am Tatort festgenommen werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Suhl ermittelt wegen versuchten Totschlages. Der 25-Jährige wird am heutigen Dienstag (22.09.2020) dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell