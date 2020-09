Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Handys gestohlen

Themar (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Montag in der Zeit von 20:00 Uhr bis 21:45 Uhr zwei Mobiltelefone aus einer ge-, aber nicht verschlossenen Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Grahügel" in Themar. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Hildburghäuser Polizei zu melden.

