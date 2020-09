Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Firma

Themar (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitagmittag bis Montagmorgen in eine Firma in der Georgstraße in Themar ein. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Baumaschinen und technische Gerätschaften. Ein Schaden von ca. 5.000 bis 10.000 Euro entstand. Eine genaue Schadensaufstellung wird noch durchgeführt. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

