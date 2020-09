Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Teile eines E-Bikes geklaut

Bad Salzungen (ots)

Unbekannte machten sich in der Nacht zu Montag an einem E-Bike der Marke "Cube" zu schaffen, welches an einem Treppengeländer hinter einem Haus in der Pleßstraße in Bad Salzungen angeschlossen stand. Sie bauten die Vorderradgabel, das Vorderrad und die Dämpfer des Hinterrades ab und nahmen das Diebesgut mit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

