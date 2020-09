Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kupferdiebe

Fambach (ots)

Unbekannte entwendeten ca. 100 Meter Kupferkabel von einem Förderband auf dem Firmengelände des Kieswerkes an der Bundesstraße 19 in Fambach. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Festgestellt wurde der Diebstahl bereits am 17.09.2020 (Donnerstag). Der Sachschaden wurde auf etwa 600 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell