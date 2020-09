Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachschaden am Gebäude der Kegelbahn

Eishausen (ots)

Zwischen Samstag, 18:00 Uhr und Sonntag, 8:15 Uhr montierten Unbekannte das Fallrohr vom Vordach der Kegelbahn in der Eishäuser Hauptstraße in Eishausen ab und steckten dieses auf den angrenzenden Gartenzaun des Grundstücks. Weiterhin beschädigten die Täter die Außenlampe am Haupteingang der Kegelbahn. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 036853 7781-0 zu melden.

