Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen Laterne geprallt

Suhl (ots)

Ein 69-jähriger Mann befuhr Sonntagnachmittag die Meininger Straße in Suhl in Richtung Meiningen. Er wich auf dieser Strecke einem Tier aus, kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Laterne. Seine Beifahrerin kam leicht verletzt ins Krankenhaus und der Toyota musste abgeschleppt werden. Am Laternenmast entstand solch ein Schaden, dass er vorübergehend außer Betrieb gesetzt werden musste.

