Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken und ohne Kennzeichen mit dem Pkw in Wasungen unterwegs

Suhl (ots)

Am frühen Morgen des 20.09.2020 nutzte ein 24-jähriger Wasunger einen nicht zugelassenen Renault Clio in der Fischergasse in Wasungen und konnte dabei durch Zeugen beobachtet werden.

Die Beamten stellten in der Folge sowohl den Pkw als auch den Führer in der Fischergasse fest. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand und an dem Pkw keine Kennzeichen angebracht waren. Somit bestand für das Fahrzeug kein Pflichtversicherungsschutz, es wurde keine Kraftfahrzeugsteuer entrichtet. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim Fahrzeugführer ergab einen Wert von über 2 Promille, sodass in der Folge eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wurde.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell