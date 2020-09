Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ausgewaschener Farbeimer löst Polizeieinsatz in Meiningen, Ortsteil Herpf aus

Suhl (ots)

Am 19.09.2020 gegen 15:45 Uhr reinigte ein 62-jähriger Herpfer zwei Farbeimer in einem Bachlauf in Meiningen, Ortsteil Herpf.

Durch diese Handlung färbte sich der Bachlauf milchig weiß, sodass sowohl die Wasserbehörde als auch die Polizei verständigt wurden.

Der schnell zu ermittelnde Verursacher räumte in der Folge sein Fehlverhalten ein und muss nun mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren seitens der Wasserbehörde rechnen.

