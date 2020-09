Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fehlende Kennzeichen fallen auf

Bad Liebenstein (ots)

Am Nachmittag des 19.09.2020 meldete ein Anrufer bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen, dass ein kleiner Pkw Renault auf dem Parkplatz des Edekas in Bad Liebenstein hin und her fahren würde. Die Besonderheit - an dem Fahrzeug waren keinerlei Kennzeichen angebracht. Die eingesetzten Beamten konnten das Fahrzeug samt Fahrer schließlich in einer Straße nahe des Edekas feststellen. Der junge Mann aus Bad Liebenstein war zwar im Besitz einer Fahrerlaubnis, jedoch war der Renault nicht zugelassen und es fehlte der vorgeschriebene Haftpflichtversicherungsschutz. Entsprechend sieht sich der Herr mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz konfrontiert. Zeugen, welche das Fahrzeug ebenfalls durch Bad Liebenstein haben fahren sehen, werden gebeten, sich unter 03695/5510 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

