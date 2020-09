Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bodenverunreinigung bei Frankenheim

Suhl (ots)

Am Abend des 18.09.2020 erreichte die Polizeiinspektion Schmalkalden/Meiningen die Mitteilung zu einer Ölverschmutzung nahe eines Gewässsers zwischen den Ortslagen Frankenheim und Hilders. Durch die eingesetzten Beamten wurden unmittelbar an einem See zwei Ölbehältnisse aufgefunden, wobei eines der Behältnisse umgestoßen und ausgelaufen war.

Zur Minimierung des Umweltschadens wurde die ausgelaufene Flüssigkeit durch die Feuerwehr abgebunden.

Die PI Schmalkalden/Meiningen sucht zum oben genannten Vorgang Zeugen, welche sich unter der Rufnummer 03693/5910 melden können.

