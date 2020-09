Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Ca. 1km nach dem Ortsausgang Zella-Mehlis in Fahrtrichtung Oberschönau kam es auf der K2591 am 19.09.2020, gegen 10.45 Uhr zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen im Gegenverkehr. Dabei wurden die jeweils linken Außenspiegel beschädigt. Einer der Beteiligten fuhr jedoch zunächst weiter, konnte aber später gestellt werden. Zum Unfallzeitpunkt fuhren zwei weitere unbeteiligte Fahrzeuge hinter dem einen Beteiligten in Richtung Zella-Mehlis. Die Fahrzeugführer der beiden unbeteiligten Fahrzeuge werden gebeten sich bei der Polizei unter 03681-369225 zu melden, um die Verursacherfrage klären zu können.

