LPI-SHL: Grabstein beschädigt

Unbekannte beschädigten im zurückliegenden Zeitraum ein historisches Kindergrab auf dem Friedhof in der Dumstraße in Metzels. Der obere Bereich des Grabsteins wurde abgebrochen oder abgeschlagen. Das fehlende Stück konnte im näheren Umfeld nicht gefunden werden. Festgestellt hat den Schaden eine 64-Jährige am Montag. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

