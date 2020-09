Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ermittlungsergebnisse zum Sachverhalt auf dem Platz der Deutschen Einheit

Suhl (ots)

Die Kriminalpolizei hat im Sachverhalt zu den Ereignissen von Mittwochabend intensive Ermittlungen geführt. Diese ergaben, dass eine Beleidigung gegen eine junge Frau aus Suhl Auslöser der Auseinandersetzung war. Es kam zu einem Wortgefecht, an welches sich tumultartige Handgreiflichkeiten zwischen zwei Personengruppen zu je sechs Männern unterschiedlicher Nationalitäten anschlossen, bei welcher auch Flaschen geworfen wurden. Diese gingen zu Bruch, verletzten aber glücklicherweise niemanden. In den Ermittlungen stellte sich heraus, dass ein 24-jähriger Mann libyscher Herkunft ein Messer zog und es einem 19-jährigen Iraner in den Rücken stach. Ein anderer Mann türkischer Herkunft erlitt leichte Schnittverletzungen am Bein. Hinweise auf eine politisch motivierte Straftat sind nicht erkennbar. Die beiden Verletzten kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Der 24-jährige Haupttäter, der den beiden Geschädigten die Stich- und Schnittverletzungen zufügte, wurde noch am Donnerstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Die Ermittlungen dauern an.

