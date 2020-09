Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geschwindigkeitsmessung

Suhl (ots)

Beamte der technischen Verkehrsüberwachung kontrollierten Donnerstagnachmittag die Einhaltung der 60 km/h in der Schleusinger Straße auf dem Suhler Friedberg in Richtung Schleusingen. In sechs Stunden Kontrollzeit passierten über 2.300 Fahrzeuge die Messstelle. 146 Mal löste das Blitzgerät aus. 135 Personen erhalten nun ein Verwarngeld, elf ein Bußgeld und einer muss seinen Führerschein vorerst abgeben, denn er wurde mit 102 km/h gemessen.

