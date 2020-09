Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto aufgebockt

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter machte sich in der Nacht zu Donnerstag an einem VW einer 80-jährigen Frau zu schaffen. Diese stellte ihr Fahrzeug auf einem Schotterparkplatz neben dem Stadion in der Auenstraße in Suhl ab und fand ihr Auto am nächsten Tag aufgebockt auf Steinen vor. Der Unbekannte entfernte alle vier Räder und verschwand unerkannt. Zeugen, die Hinweise zum Räderdieb geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

