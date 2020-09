Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Essen brannte an

Hildburghausen (ots)

Ein 39-jähriger Mann bereitete sich Mittwochabend Essen in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Georgeneck" in Hildburghausen zu. Das Abendbrot brannte an und der Topf fing Feuer. Ein anderer Hausbewohner bemerkte den Qualm und öffnete gewaltsam die Tür. Aufgeschreckt öffnete der 39-Jährige eine weitere Tür in der Wohnung und bemerkte erst dann was gerade passierte. Die Bewohner verließen das Haus und die Feuerwehr konnte den Topf löschen und lüftete anschließend die Wohnung. Der Wohnungsinhaber kam zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus.

