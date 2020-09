Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kunde hilft Mitarbeiterin

Hildburghausen (ots)

Ein 25-jähriger Mann begab sich Dienstagabend in einen Lebensmittelmarkt in der Coburger Straße in Hildburghausen. Er entnahm insgesamt 45 Schachteln Zigaretten aus dem Warenträger. Dies sah eine Angestellt, die wiederum einen Kunden um Hilfe bat. Beide sprachen den 25-Jährigen an und baten ihn ins Büro. Auf dem Weg hielt der Unterstützer der Angestellten den Ladendieb am Arm fest, der sich daraufhin losriss und seine Beute verlor. Bis zum Eintreffen der Polizei konnte der Mann durch den Kunden festgehalten werden.

