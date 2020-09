Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Flüchtiger Ladendieb

Meiningen (ots)

Ein 33-jähriger Mann begab sich Dienstagnachmittag in eine Drogerie in der Georgstraße in Meiningen. Er steckte sich Parfum im Wert von fast 100 Euro in die Tasche und wollte den Laden anschließend verlassen, ohne zu zahlen. Ein Zeuge sah dies und folgte dem Mann quer durch die Stadt. Im Bereich eines Lebensmittelmarktes verlor er ihn jedoch aus den Augen, aber die Absuche des Marktes durch die Polizei führte zur Ergreifung des Ladendiebes. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

