Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gartenlaubeneinbruch

Suhl (ots)

Eine Frau meldete am Dienstag den Einbruch in ihr Gartenhaus in der Straße "Neuer Friedberg" in Suhl. Unbekannte hebelten ein Fenster auf, drangen in das Innere ein und entwendeten neben einem Wasserkocher auch eine Kaffeemaschine. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

