Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb

Suhl (ots)

Ein 23-jähriger Mann befand sich Dienstagnachmittag in einem Bekleidungsgeschäft in einem Einkaufszentrum in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Er steckte sich Waren im Wert von ca. 50 Euro in die Tasche und wollte, ohne zu bezahlen verschwinden. Ein Wachschutz-Mitarbeiter wollte ihn noch aufhalten, aber der Mann riss dich los. Es gelang, den Mann zu stoppen und die hinzugerufenen Polizisten nahmen die Anzeige wegen Ladendiebstahls auf.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell