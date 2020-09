Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Stopp-Schild überfahren

Wasungen (ots)

Montagnachmittag missachtete eine 76-jährige Fahrzeug-Führerin mit ihrem Auto das Stopp-Schild an der Kreuzung von der Straße "Neutor" zur Bundesstraße 19 in Wasungen. Sie stieß dabei mit einem vorfahrtsberechtigten PKW zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Fahrerinnen blieben unverletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell