Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rücksichtsloser Moped-Fahrer

Völkershausen (ots)

Am Montag gegen 18:45 Uhr fuhr ein junger Mann mit einem augenscheinlich baulich verändertem Moped mit teilweise 100 km/h durch Völkershausen. An der Simson war kein Versicherungs-Kennzeichen angebracht. Als ihn Polizisten kontrollieren wollten, flüchtete der Fahrer mit riskanter Fahrweise über verschiedene Land- und Forstwirtschaftswege. Eine Frau mit Hund musste auf den Grünstreifen ausweichen, um nicht über den Haufen gefahren zu werden. Kurz vor Vacha verlor sich die Spur. Die Ermittlungen führten zu einem 17-Jährigen, gegen den die Beamten ein Ermittlungsverfahren einleiteten. In diesem Zusammenhang wird die Frau mit Hund gesucht, welche sich zur Tatzeit in der Nähe des Kuhstalls zwischen Busengraben/Martinroda/Vacha aufhielt. Weitere Zeugen, die Hinweise geben können, werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell