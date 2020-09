Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schmierfink am Werk

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Schmierfink machte sich in der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen an zwei Fenstern eines Gebäudes auf dem Platz der Deutschen Einheit in Suhl zu schaffen. Ein Fenster versah er mit einem Pferdekopf und das andere mit einem unleserlichen Schriftzug. Der entstandene Schaden betrug ca. 400 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

