Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrer genötigt und Auto beschädigt

Meiningen (ots)

Ein 19-jähriger Mann saß Samstagabend in seinem Fahrzeug auf dem hinteren Parkplatz des Volkshauses in der Landsberger Straße in Meiningen. Drei bislang unbekannte Täter kamen zu ihm und forderten ihn auf, auszusteigen. Der junge Mann ignorierte dies und wollte losfahren. Die drei Unbekannten traten daraufhin gegen den BMW und zerkratzten den Lack mit einem Gegenstand. Dem 19-Jährigen gelang es, loszufahren und die Polizei zu verständigen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Meininger Polizei zu melden.

