Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kein Feuer, aber Drogen

Veilsdorf (ots)

Die Feuerwehr wurde Sonntagnachmittag zu einer Wohnung in der Hetschbacher Straße in Veilsdorf gerufen, weil dort ein Brandmelder ausgelöst wurde. Da die Kameraden niemanden zum Öffnen bewegen konnten musste die Tür aufgebrochen werden, weil zu vermuten war, dass sich der Wohnungsinhaber in hilfloser Lage befand. Die Räumlichkeiten waren allerdings leer und auch ein Feuer war weit und breit nicht zu finden. Dafür sahen die ebenfalls eingesetzten Polizeibeamten Betäubungsmittel und Utensilien für deren Konsum offen herumliegen. Sie beschlagnahmten die Gegenstände und der Hausmeister sicherte die Tür nach dem Vorfall gegen unerlaubtes Betreten. Die Ermittlungen der Hildburghäuser Polizei zum Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz dauern an.

