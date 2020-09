Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Spielothek

Unbekannte Täter brachen Sonntagnacht in eine Spielothek in der Werrastraße in Meiningen ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und verursachten einen Gesamtschaden von mehreren Eintausend Euro. Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personenbewegungen wahrgenommen haben oder die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

