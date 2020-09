Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wohnungseinbruch

Bad Liebenstein (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Sonntag in der Zeit von Mitternacht bis 6:00 Uhr in eine Wohnung in der Straße "Am Mühlenweg" in Bad Liebenstein ein. Während der Wohnungsinhaber schlief durchsuchten sie sämtliche Schränke und entwendeten mehrere Einhundert Euro Bargeld. Die Kriminalpolizeiinspektion hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

