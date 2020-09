Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken auf dem E-Roller unterwegs

Suhl (ots)

Beamte der Suhler Polizei kontrollierten am späten Sonntagabend eine 39-jährige Frau, die auf ihrem E-Scooter in der Judithstraße in Suhl unterwegs war. Zuvor meldete eine Zeugin, dass die Dame mit ihrem Gefährt gegen ein geparktes Auto gestoßen war. Bei der Kontrolle war der Grund für die Ausfallerscheinungen schnell klar, denn die 39-Jährige war so betrunken, dass sie nicht einmal mehr in der Lage war, einen Atemalkoholtest zu bedienen, zudem fuhr sie den E-Roller ohne dass dieser ordnungsgemäß versichert war. Die Polizisten nahmen den Unfall und die Anzeige auf und brachten die Dame anschließend zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

