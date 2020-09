Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto aufgebrochen, Täter geschnappt

Suhl (ots)

Sonntagmorgen informierte ein Mann die Suhler Polizei, dass ein Unbekannter seinen PKW, der in der Bahnhofstraße in Suhl geparkt war, mit einem Gullydeckel beschädigte und aus dem Inneren des Fahrzeuges die Geldbörse und zwei Mobiltelefone entwendete. Die Ermittlungen der Beamten führten in die Erstaufnahmeeinrichtung. Dort trafen sie einen Mann an, der aus zurückliegenden Sachverhalten bereits polizeilich bekannt war. Bei der Durchsuchung des 40-jährigen Mannes konnte das Diebesgut gefunden werden. Er wurde in Gewahrsam genommen und am heutigen Montag (14.09.2020) soll über einen Untersuchungshaftbefehl entschieden werden.

