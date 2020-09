Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fund

Bad Salzungen (ots)

Am 16.09.2020 wurde gegen 16:30 Uhr in der Polizeiinspektion Bad Salzungen ein verschlossenes Topcase für ein Motorrad oder Roller abgegeben. Das Taopcase wurde auf der L 1126 zwischen Schweina und Gumpelstadt in Höhe Glücksbrunn aufgefunden. Der Verlierer möchte sich bitte an die PI Bad Salungen wenden.

