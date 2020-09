Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vandalismus am Pkw

Rohr (ots)

Am 11.09.2020 wurde durch einen unbekannten Täter ein grauer Pkw Nissan X-Trail in der Bahnhofstraße in Rohr beschädigt. Der Täter deformierte durch mehrere Tritte die Karosserie rundum das Fahrzeug. Außerdem wurf er die Fensterscheiben mit Steinen ein und Riss sämtliche Türgriffe heraus. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zum unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

