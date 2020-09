Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kleiner Ausflug

Bad Salzungen (ots)

Am 12.09.2020 wurde die Polizei durch aufmerksame Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes darüber informiert, dass ein Kleinkind in Bad Salzungen in der Dr.-Salvador-Allende-Str. im Geschäft alleine einkauft. Bei der Überprüfung des Sachverhaltes stellte sich heraus, dass ein dreijähriges Mädchen sich der Aufsicht ihrer 11 jährigen Schwester entzogen hat, um alleine einen Einkaufsbummel zu machen. Bei dem Eintreffen der Beamten war der Vater des Mädchens schon vor Ort und konnte den Ausflug seiner Tochter beenden.

