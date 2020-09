Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Salzungen (ots)

Am 11.09.2020 gegen 23:00 Uhr ereignete sich in der Ortslage Merkers ein Verkehrsunfall. Der Unfallgeschädigte befuhr mit seinem Pkw Opel Corsa die Bundesstraße 62 von Dorndorf kommend in Richtung Bad Salzungen. Im Dietlaser Weg stand ein silberner Pkw Mercedes-Benz-A-Klasse und wollte auf die B 62 auffahren. Als der Unfallgeschädigte den Dietlaser Weg passieren wollte, fuhr der Unfallverursacher ein Stück auf die B62 und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Unfallverursacher entfernte sich sofort mit hoher Geschwindigkeit vom Unfallort. Die Polizei sucht Hinweisgeber zum Sachverhalt. Wer sachdienliche Hinweise machen kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Rufnummer 036955510 zu melden.

