Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung am Kraftfahrzeug

Suhl (ots)

In der Nacht vom 10.09.2020 zum 11.09.2020 zwischen 21:15 Uhr und 07:00 Uhr wurden in Suhl in der Straße Am Bahnhof auf dem Parkplatz vor dem Johannispark von einem dort geparkten Pkw 2 Reifen zerstochen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150,00 EUR.

