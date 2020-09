Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Verletzten

Zella-Mehlis (ots)

Eine 36-jährige Mopedfahrerin kommt am 12.09.2020 gegen 14:45 Uhr in der Zella-Mehliser Talstraße in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fährt in einen Gartenzaun. Hierbei wird sie leicht verletzt und ins Klinikum Suhl verbracht.

