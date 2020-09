Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Körperverletzung

Suhl (ots)

Am Suhler Marktplatz kam es in den Morgenstunden des 13.09.2020 zu einem Streit, in deren Folge ein 30-jähriger einen 34-Jährigen niederschlug. Ein 35-Jähriger, welcher helfend einschreiten wollte, wurde durch den Täter ebenfalls verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

